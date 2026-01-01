Standard Glasreinigungs Kit 30 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-043.0
Textilienart
Mehrwegtextilien
Waschtemperatur (°C)
90
Waschempfehlung (°C)
60
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
0.4
Verpackungsgewicht (kg)
0.5
Abmessungen (L × B) (mm)
200 x 70
Abmessungen, verpackt (mm)
200 x 70 x 540
Ausrüstung
Anwendungsgebiete