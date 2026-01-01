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    Standard Glasreinigungs Kit 30 cm | Kärcher

    Verpacktes Reinigungstool mit blauem Griff und weißem Pad, Kärcher-Logo auf der Verpackung.

    Standard Glasreinigungs Kit 30 cm

    Bestellnummer: 9.212-043.0

    • Beste Produktauswahl speziell für ergonomische Glasreinigung
    • Ergonomisches Handpad
    • 5 × Ultramikrofasermopp für glänzende Oberflächen und fusselfreie Reinigung
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