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    Standard MF Mopp Schnittflor Combo 40 cm | Kärcher

    Zwei weiße Wischbezüge mit blauen Streifen, einer mit farbigen Etiketten, nebeneinander liegend.

    Standard MF Mopp Schnittflor Combo 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-104.0

    • Taschen- und Laschenhalterung
    • 80 % PET, 20 % PA
    • Universal für stark verschmutzte Hartböden
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