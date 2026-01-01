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    Standard MF Mopp Schnittflor Flex 35 cm | Kärcher

    Zwei weiße Mikrofaser-Reinigungspads. Eines zeigt die Oberseite mit Streifenmuster, das andere die Unterseite mit grauen Befestigungsclips und farbigen Markierungen.

    Standard MF Mopp Schnittflor Flex 35 cm

    Bestellnummer: 9.212-032.0

    • Uni-System-Halterung
    • 80 % PET, 20 % PA, 35 cm
    • Universal für stark verschmutzte Hartböden