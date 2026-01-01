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    Standard MF Mopp Schnittflor Flex 40 cm | Kärcher

    Zwei weiße Reinigungspads mit blauen Streifen, eins liegt flach, das andere steht aufrecht.

    Standard MF Mopp Schnittflor Flex 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-015.0

    • Uni-System-Halterung
    • 80 % PET, 20 % PA
    • Universal für stark verschmutzte Hartböden
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