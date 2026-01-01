10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Standard MF Mopp Schnittflor Klettsystem 40 cm | Kärcher

    Kärcher Mikrofaser-Wischbezug, weiß mit blauen Streifen, auf blauem Trägerstoff mit Etikett "Soft Band".

    Standard MF Mopp Schnittflor Klettsystem 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-011.0

    • Kletthalterung
    • 80 % PET, 20 % PA
    • Universal für stark verschmutzte Hartböden
    Angebot anfordern