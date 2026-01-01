Standard MF Mopp Schnittflor Tasche 40 cm | Kärcher

Der Mikrofasermopp ist mit allen herkömmlichen Mopphaltern mit Taschenfixierung kompatibel und eignet sich sowohl für den Einsatz mit Doppeleimerfahrwagen, Eineimerfahrwagen mit Presse als auch für die Sprühmethode. Dank des Materialmix aus Mikrofaser, Polyester und dem Abrasivstreifen aus gröberen Polyamidfasern werden selbst hartnäckige Verschmutzungen mühelos entfernt. Der Mikrofasermopp ist mit allen herkömmlichen Moppklapphaltern mit Taschenfixierung kompatibel und eignet sich sowohl für den Einsatz mit Doppeleimerfahrwagen, Eineimerfahrwagen mit Presse als auch für die Sprühmethode.