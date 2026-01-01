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    Standard MF Mopp Schnittflor TriJet Klettsystem 40 cm | Kärcher

    Zwei blaue und weiße Mikrofaser-Wischbezüge von Kärcher, nebeneinander liegend.

    Standard MF Mopp Schnittflor TriJet Klettsystem 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-174.0

    • Kletthalterung
    • 80 % PET, 20 % PA
    • Universal
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