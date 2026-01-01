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    Standard Mopphalter Tasche 40 cm | Kärcher

    Grauer Kärcher Wischmopkopf mit türkisfarbenem Verschlussmechanismus, Ansicht von oben.

    Standard Mopphalter Tasche 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-002.0

    • Taschenhalterung mit Blocksystem
    • Einfaches Anbringen
    • Vorkonditionierungsmethode
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