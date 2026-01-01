Standard Mopphalter Tasche MultiLink 40 cm | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 9.212-108.0
Bodenart
Hartböden
Textilienfixierung
Taschen
Arbeitsbreite (cm)
40
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.4
Verpackungsgewicht (kg)
0.4
Abmessungen (L × B) (mm)
405 x 105
Abmessungen, verpackt (mm)
405 x 105 x 230
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete