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    Standard Mopphalter Tasche MultiLink 40 cm | Kärcher

    Grauer Kärcher Bodenwischer mit türkisfarbenen Akzenten, von oben fotografiert.

    Standard Mopphalter Tasche MultiLink 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-108.0

    • Taschenhalterung mit Blocksystem, Schnellwechselhalter LAMPO
    • Einfaches Anbringen
    • Vorkonditionierungsmethode
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