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    Standard Padhalter mit Gelenk 20 cm | Kärcher

    Graue Bodenwischplatte mit türkisfarbenem Griffaufsatz, zwei Ansichten: Vorder- und Rückseite.

    Standard Padhalter mit Gelenk 20 cm

    Bestellnummer: 6.999-158.0

    Handpadhalter von Kärcher mit beweglichem Gelenk. Zum Einsatz mit Scheuerpads bei der intensiven, mechanischen Reinigung von Böden und Oberflächen.
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