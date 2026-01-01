Standard Padhalter mit Gelenk 20 cm | Kärcher

Ideal zur Reinigung von Böden und Oberflächen, die für Reinigungsmaschinen nicht zugänglich sind: der Padhalter mit beweglichem Gelenk für maximale Flexibilität und Agilität bei intensiven Reinigungseinsätzen. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff ist der langlebige Halter sehr beständig gegen handelsübliche Reinigungschemikalien und besonders schonend zu Oberflächen. Kombinierbar mit unterschiedlichen Stielen von Kärcher ist er zur Verwendung mit allen handelsüblichen Scheuerpads geeignet.