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    Standard Schmutzradierer 10 x 6 x 2,8 cm 12 x | Kärcher

    Weißer rechteckiger Reinigungsschwamm auf weißem Hintergrund.

    Standard Schmutzradierer 10 x 6 x 2,8 cm 12 x

    Bestellnummer: 9.212-106.0

    Schmutzradierer für die gründliche Reinigung ohne Chemie.
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