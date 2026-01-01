Standard Trio Mopp Scrub Flex 40 cm | Kärcher

Flachmoppsystem mit Flex System, verwendbar mit Rollen-, Universal- oder Seitenpresse. Ideal für alle Oberflächen und Schmutzarten dank der Kombination der 3 Fasern: Baumwolle für die Wasseraufnahme, Mikrofaser für die Schmutzaufnahme und Polyester für fetthaltige Verschmutzungen und gute Gleitfähigkeit.