Standard Trio Tuft Dust Tasche 40 cm | Kärcher

Flachmoppsystem mit Taschen, geeignet zum vorkonditionierten Reinigen: Im Eimer, mittels Aufbereitungsanlage oder mit einem Sprühmoppsystem mit integriertem Tank. Ideal für alle Oberflächen und Schmutzarten dank der Kombination der 3 Fasern: Baumwolle für die Wasseraufnahme, Mikrofaser für die Schmutzaufnahme und Polyester für fetthaltige Verschmutzungen und gute Gleitfähigkeit.