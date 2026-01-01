10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Standard Trio Tuft Dust Tasche 40 cm | Kärcher

    Graue, rechteckige Wischmopps mit weißen Streifen, Etikett mit Pflegehinweisen und Farbcodierung.

    Standard Trio Tuft Dust Tasche 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-005.0

    • Taschenhalterung
    • 53 % PET, 25 % Baumwolle, 22 % Mikrofaser
    • Universal für stark verschmutzte Hartböden, stark saugfähige Außenzonen
    Angebot anfordern