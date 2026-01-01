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    Standard Vlies Staubtuch Klebstoff 60 x 20 cm 8 x 50 | Kärcher

    Acht weiße Papierrollen nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Standard Vlies Staubtuch Klebstoff 60 x 20 cm 8 x 50

    Bestellnummer: 3.338-003.0

    • Gute Staubaufnahmekapazität, antistatische Wirkung
    • 100 % Viskose, klebstoffimprägniert, 8 g je Tuch, gesamt 400 g
    • Glatte und leicht strukturierte Oberflächen und Böden
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