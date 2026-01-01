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    Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x | Kärcher

    Weißes, rechteckiges Tuch mit einer leicht gefalteten Ecke auf weißem Hintergrund.

    Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x

    Bestellnummer: 9.212-139.0

    Das Staubbindetuch Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x ist ein ölimprägniertes Einwegtuch zur gründlichen Staubentfernung von allen glatten Bodenbelägen. Sehr wirtschaftlich dank minimalen Materialeinsatzes.
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