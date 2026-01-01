Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-139.0Das Staubbindetuch Standard Vlies Staubtuch Öl 60 x 20 cm 50 x ist ein ölimprägniertes Einwegtuch zur gründlichen Staubentfernung von allen glatten Bodenbelägen. Sehr wirtschaftlich dank minimalen Materialeinsatzes.
Programm
STANDARD
Bodenbeschaffenheit
Glatt und leicht strukturiert
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Textilienart
Einwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
60
Herstellungsart
Vliesstoff mit Beschichtung
Staubbindetuch
Ölimprägniert
Menge (Stück)
50
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B) (mm)
600 x 200
Abmessungen, verpackt (mm)
600 x 200 x 100
Anwendungsgebiete