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    Standard Wasserschieber 55 cm | Kärcher

    Türkiser Bodenabzieher mit schwarzer Gummilippe, frontal auf weißem Hintergrund.

    Standard Wasserschieber 55 cm

    Bestellnummer: 6.999-089.0

    Gummiabzieher, 55 cm breit mit schwarzer Doppelgummilippe aus Neoprenschaum.
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