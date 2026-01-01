Standard Wasserschieber 55 cm | Kärcher

Der Gummiabzieher mit schwarzer Doppelgummilippe aus Neoprenschaum von Kärcher zum Einsatz mit allen Stielen mit Lochdurchmessern von 18 bis 23 Millimeter. Der 55 Zentimeter breite Wasserschieber eignet sich ideal zum Beseitigen großer Wassermengen und ist selbst sehr einfach zu reinigen.