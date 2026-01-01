Standard Wasserschieber 75 cm | Kärcher

Geeignet zum Einsatz mit allen Stielen mit Lochdurchmessern von 18 bis 23 mm: 75 cm breiter Gummiabzieher von Kärcher. Der hochwertige Wasserschieber eignet sich dank der Doppelgummilippe aus schwarzem Neoprenschaum hervorragend zur Beseitigung großer Wassermengen und ist selbst sehr einfach sauber zu halten.