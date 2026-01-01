Standard Wasserschieber 75 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-355.0Gummiabzieher mit 75 cm Breite und schwarzer Doppelgummilippe aus Neoprenschaum von Kärcher.
Programm
ADVANCED
Arbeitsbreite (cm)
75
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Verpackungsgewicht (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
750 x 140 x 40
Abmessungen, verpackt (mm)
750 x 140 x 40
Anwendungsgebiete