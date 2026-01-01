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    Standard Wasserschieber 75 cm | Kärcher

    Türkiser Bodenabzieher mit schwarzer Gummilippe, frontal auf weißem Hintergrund.

    Standard Wasserschieber 75 cm

    Bestellnummer: 6.999-355.0

    Gummiabzieher mit 75 cm Breite und schwarzer Doppelgummilippe aus Neoprenschaum von Kärcher.
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