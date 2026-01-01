Standard Wasserschieber Hygienebereiche 55 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 3.345-380.0Weißer Wasserschieber speziell für hygienisch sensible Bereiche aus Kunststoff und Moosgummi. 55 cm breit.
Arbeitsbreite (cm)
55
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
550 x 50 x 100
Anwendungsgebiete