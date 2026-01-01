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    Standard Wasserschieber Hygienebereiche 55 cm | Kärcher

    Weiße Flachdüse mit Anschlussstück, frontal fotografiert, auf weißem Hintergrund.

    Standard Wasserschieber Hygienebereiche 55 cm

    Bestellnummer: 3.345-380.0

    Weißer Wasserschieber speziell für hygienisch sensible Bereiche aus Kunststoff und Moosgummi. 55 cm breit.
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