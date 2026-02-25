Stationäre Hochdruckreiniger | Kärcher

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Stationäre Hochdruckreiniger – eine Basis, viele Einsatzorte. Stationäre Hochdruckreiniger von Kärcher sind überall dort geeignet, wo platzsparend an mehreren Stellen gleichzeitig gereinigt und desinfiziert werden soll.
Die öl- und gasbeheizten, stationären Heißwasser-Hochdruckreiniger bieten eine hohe Heizleistung. Darüber hinaus überzeugen sie aufgrund ihrer effizienten und umweltschonenden Kärcher Brennertechnologie, made in Germany.
Arbeitsdruck: 210 bar
Fördermenge: 1000 l/h
Arbeitsdruck: bis 210 bar
Fördermenge: 800 – 1300 l/h
Die Kaltwasser-Hochdruckreiniger sind in der Lage, Wassertemperaturen von bis zu 85 °C zu verarbeiten und werden überall dort eingesetzt, wo eine hohe Fördermenge benötigt wird.
(bis 60 °C im Zulauf)
Arbeitsdruck: bis 210 bar
Fördermenge: 800 – 1700 l/h
(bis 85 °C im Zulauf)
Arbeitsdruck: bis 190 bar
Fördermenge: 800 – 1700 l/h
Je nach Modell bieten Kärcher stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger auch die Möglichkeit des Mehrlanzenbetriebs. Dies ermöglicht mehreren Anwendern, gleichzeitig zu arbeiten, wodurch ihre Reinigungsprozesse deutlich beschleunigt werden.
(bis 85 °C im Zulauf)
Arbeitsdruck: 80 oder 160 bar
Fördermenge: 2000 l/h
Ausführung: Stahl oder Edelstahl
(bis 85 °C im Zulauf)
Arbeitsdruck: 80 oder 160 bar
Fördermenge: 4000 / 6000 / 8000 l/h
Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Diese elektrischen Heißwassererzeuger werden in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger eingesetzt und können Wasser mit elektrischer Energie erwärmen.
Arbeitsdruck: bis 210 bar
Fördermenge: bis 1300 l/h
Heizleistung: 42 kW
Temperatur: bis 95 °C
Installation im Hochdruck
Fördermenge: bis 1300 l/h
Heizleistung: 24 kW
Temperatur: bis 85 °C
Installation im Niederdruck (Boiler)
Für Anwender mit regelmäßig hohem Reinigungsbedarf, der Bedienung mehrerer Einsatzbereiche oder einem kontinuierlichen Reinigungsaufkommen sind stationäre Hochdruckreiniger die optimale Lösung.
Sie sind modellabhängig für den Ein- oder Mehrlanzenbetrieb konzipiert, wobei der Mehrlanzenbetrieb den gleichzeitigen Einsatz an verschiedenen Entnahmestellen erlaubt und somit Ihre individuellen Anforderungen perfekt abdeckt.
Wofür auch immer Sie Hochdruckreinigung einsetzen wollen – unsere Experten begleiten Sie gerne bei der Inbetriebnahme Ihrer stationären Anlage.
Der stationäre Hochdruckreiniger kann in einem separaten Technikraum untergebracht werden. So sind Wartungsarbeiten jederzeit problemlos möglich, ohne den laufenden Betrieb in empfindlichen Bereichen wie Lackierereien oder Werkstätten zu stören.
Durch separate Schlauchsets und Zubehör an jeder Entnahmestelle wird die Übertragung von Keimen zwischen verschiedenen Hygienebereichen effektiv unterbunden.
Mit stationären Hochdruckreinigern halten Kommunen, Bauhöfe und Wertstoffhöfe ihre Fahrzeuge und Anlagen mühelos sauber. Diese Systeme sorgen nicht nur für Sauberkeit, sondern auch dafür, dass alles einwandfrei funktioniert – und das, ohne den Betriebsablauf zu stören. So bleiben Fahrzeuge und Maschinen länger einsatzbereit, und wertvolle Zeit wird gespart.
Stationäre Hochdruckreiniger minimieren Unfallrisiken durch feste Installation, da keine Schläuche herumliegen. Dies sorgt für Ordnung und Sicherheit. Zudem verhindern sie in der Landwirtschaft die Verschleppung von Krankheiten zwischen Stallungen, da Geräte nicht transportiert werden müssen.
Investitionen in stationäre Hochdruckreiniger sind gut angelegtes Kapital. Wartung nur eines Geräts. Verkürzte Reinigungszeiten ohne Rüstvorgang. Kein Gerätetransport. Geringerer Platzbedarf.
Überdies leisten sie wichtige Beiträge zu Betriebssicherheit und Arbeitsschutz: Abschirmung der Mitarbeiter vor Lärm und Abgasen. Vermeidung von Fehlbedienung durch Unbefugte.
Mit dem umfangreichen Kärcher Zubehörsortiment können Reinigungsplätze ganz nach Bedarf ausgerüstet und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden. Und nicht zuletzt sorgt die fachgerechte Installation und technische Überwachung für umfassende Anlagensicherheit.
Ein stationärer Hochdruckreiniger optimiert Ihre Reinigungsprozesse, erhöht die Sicherheit und spart Ihnen langfristig Zeit und Kosten.
Kärcher bietet ein sehr breites Spektrum an Zubehör für stationäre Hochdruckreiniger an. So können wir jedes noch so spezifische Reinigungsproblem lösen.