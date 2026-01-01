Stecknippel | Kärcher

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Bestellnummer: 6.401-459.0Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401-458. Mit M22 x 1,5 Außengewinde.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht (g)
97
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2