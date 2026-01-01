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    Stecknippel | Kärcher

    Silberner Metalladapter mit Gewinde, zylindrischer Form und glatter Oberfläche, auf weißem Hintergrund.

    Stecknippel

    Bestellnummer: 6.401-459.0

    Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401-458. Mit M22 x 1,5 Außengewinde.