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    Stiel verchromt 2-teilig D 22 140 cm | Kärcher

    Zwei Edelstahlstangen, eine mit grünem Griff, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Stiel verchromt 2-teilig D 22 140 cm

    Bestellnummer: 9.212-145.0

    Verchromter Stiel mit Loch, 2-teilig, ø 22 mm
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