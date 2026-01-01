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    Stielhalter Universal grün | Kärcher

    Grauer und türkisfarbener Kunststoffhalter mit runden Öffnungen und einem Haken.

    Stielhalter Universal grün

    Bestellnummer: 6.999-270.0

    Universelle Halterung für Stiele mit Durchmessern von 21 bis 29 mm. Der Stielhalter besteht aus Polypropylen und dehnbarem Gummi.
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