Strahlmittel, grob | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-565.0Strahlmittel mit Körnung 0,25–1,4 mm. Hochwirksam auf Stahl, Granit, Poren- und Waschbeton. Auch für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten sowie zur Entfernung von Graffitis geeignet.
Gebindegröße (kg)
25
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
25.2
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete