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    Strahlmittel, grob | Kärcher

    Großer weißer Sack mit Kärcher-Logo und Produktinformationen auf einem Etikett.

    Strahlmittel, grob

    Bestellnummer: 6.295-565.0

    Strahlmittel mit Körnung 0,25–1,4 mm. Hochwirksam auf Stahl, Granit, Poren- und Waschbeton. Auch für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten sowie zur Entfernung von Graffitis geeignet.