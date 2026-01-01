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    Strahlpistole | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Metallbox, Schlauch, Pistole, Düsenaufsatz und zwei Schlauchschellen.

    Strahlpistole

    Bestellnummer: 2.869-067.0

    Kurze Rüstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung - die Strahlpistole ist die kostengünstige Reinigungsmethode für kleine bis mittlere Flächen aller Art. Druck/Wassermenge regulierbar.