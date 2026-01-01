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    Strahlpistole, XS, Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckpistole mit schwarzem Griff und gelbem Auslöser, Kabelanschluss sichtbar.

    Strahlpistole, XS, Classic

    Bestellnummer: 4.775-794.0

    Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inklusive Sicherheitsvorrichtung um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern.