Strahlpistole, XS, Classic | Kärcher

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Bestellnummer: 4.775-794.0Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inklusive Sicherheitsvorrichtung um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern.
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
410 x 170 x 90