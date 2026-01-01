10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar | Kärcher

    Kärcher Sprühlanze mit gebogenem Metallrohr und grauem Kunststoffgriff, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar

    Bestellnummer: 4.112-000.0

    Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch