Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar | Kärcher

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Bestellnummer: 4.112-000.0Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch
Max. Arbeitsdruck (bar)
300
Länge (mm)
1050
Temperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Handgriff
Drehbar
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1