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    Strahlrohr, 1550 mm, Drehbar | Kärcher

    Schwarze Kärcher Hochdrucklanze mit geriffeltem Griff und gebogenem Metallrohr auf weißem Hintergrund.

    Strahlrohr, 1550 mm, Drehbar

    Bestellnummer: 4.760-661.0

    Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch