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    Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar | Kärcher

    Langer schwarzer Kärcher Hochdruckreiniger-Lanze mit ergonomischem Griff und schmaler Düse auf weißem Hintergrund.

    Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar

    Bestellnummer: 4.760-662.0

    Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch