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    Strahlrohr 550 mm, nicht drehbar | Kärcher

    Langer Metallstrahlrohr mit schwarzem Griff und Messinganschluss, vor weißem Hintergrund.

    Strahlrohr 550 mm, nicht drehbar

    Bestellnummer: 4.760-665.0

    Edelstahl mit Handverschraubung, nicht drehbar. In Verbindung mit verlängerter Pistole