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    Strahlrohr, 840 mm, Drehbar | Kärcher

    Kärcher Hochdrucklanze mit gebogenem Edelstahlrohr und grauem Kunststoffgriff, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Strahlrohr, 840 mm, Drehbar

    Bestellnummer: 4.112-006.0

    Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch