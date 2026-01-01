Strahlrohr, 840 mm, Drehbar | Kärcher

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Bestellnummer: 4.760-663.0Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch
Max. Arbeitsdruck (bar)
300
Länge (mm)
840
Temperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Handgriff
Drehbar
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9