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    Strahlrohr Classic 840mm | Kärcher

    Langer schwarzer und silberner Sprühstab für Kärcher Hochdruckreiniger auf weißem Hintergrund.

    Strahlrohr Classic 840mm

    Bestellnummer: 4.760-895.0

    Hochdruckstrahlrohr mit M 22-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.
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