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    Strahlrohr Classic EASY!Lock, 600 mm | Kärcher

    Graue Kärcher Strahlrohrverlängerung mit geriffeltem Griff und Düsenanschluss.

    Strahlrohr Classic EASY!Lock, 600 mm

    Bestellnummer: 4.119-009.0

    Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.