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    Strahlrohr, drehbar, grau, 2050 mm | Kärcher

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    Strahlrohr, drehbar, grau, 2050 mm

    Bestellnummer: 4.760-628.0

    Strahlrohr, drehbar, grau, 2050 mm.
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