Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Strahlrohr, drehbar, grau | Kärcher

    Kärcher Hochdrucklanze mit schwarzem Griff und silbernem Rohr auf weißem Hintergrund.

    Strahlrohr, drehbar, grau

    Bestellnummer: 4.760-625.0

    Strahlrohr, drehbar, grau, 600 mm.
    Angebot anfordern