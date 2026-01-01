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    Strahlrohrverlängerung, 1000 mm | Kärcher

    Langer, silberner Edelstahlstrahlrohr mit grauem Anschlussstück, auf weißem Hintergrund.

    Strahlrohrverlängerung, 1000 mm

    Bestellnummer: 4.112-048.0

    Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss. Länge 1.000 mm.