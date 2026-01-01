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    Strahlschlauch, 1/2" | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit zwei Metallanschlüssen und einem dünnen Kabel auf weißem Hintergrund.

    Strahlschlauch, 1/2"

    Bestellnummer: 4.013-042.0

    5 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, non-marking Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 1/2")