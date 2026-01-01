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    Strahlschlauch, 3/4" | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit Metallanschlüssen und Kabel, auf weißem Hintergrund liegend.

    Strahlschlauch, 3/4"

    Bestellnummer: 4.013-043.0

    8 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, nicht zeichnende Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 3/4"). Schläuche ohne zusätzlichen Adapter verlängerbar.