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    Strahlschlauch Verlängerung, 5 m | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit verschiedenen Anschlüssen, auf weißem Hintergrund liegend.

    Strahlschlauch Verlängerung, 5 m

    Bestellnummer: 4.574-111.0

    Verlängerungsschlauch für L2P-Trockeneisstrahlgeräte von Kärcher. Diese einfache Verlängerung des Strahlschlauchs erweitert den Arbeitsbereich des Ice Blasters mühelos und unkompliziert. 
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