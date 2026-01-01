SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform | Kärcher

Vielseitig anwendbar und hochkonzentriert: Der Oberflächenreiniger SurfacePro CA 30 C eco!perform bietet sowohl ein breites Wirkspektrum gegen vielfältige Verschmutzungen als auch unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Bei der Unterhaltsreinigung von harten, flexiblen, wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen eignet er sich einerseits zum Feuchtwischen nach der Sprüh-/Schaummethode, andererseits auch zum Nasswischen mit der Eimermethode. Dabei löst das Reinigungsmittel sicher und zuverlässig Essenreste, Fettverschmutzungen, Kaffeeflecken, Schuhcreme, Gehspuren oder auch Ablagerungen von Tabakrauch – zurück bleibt nur ein angenehmer Zitrusduft. Das kennzeichnungsfreie Hochkonzentrat ist zudem sehr sparsam dosierbar, trocknet schnell ab und hinterlässt selbst auf glänzenden Flächen keine Streifen. Dazu ist SurfacePro CA 30 C eco!perform gemäß dem EU Ecolabel zertifiziert sowie mit dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.