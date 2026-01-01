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    SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform | Kärcher

    Kärcher SurfacePro Professional Oberflächenreiniger in blauer Flasche mit Etikett und Produktinformationen.

    SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform

    Bestellnummer: 6.295-681.0

    Hochkonzentrierter, schnell und streifenfrei abtrocknender Oberflächenreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
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