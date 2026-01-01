Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform | Kärcher

    Blauer Kanister mit Kärcher CA 30 C Reinigungsmittel, Etikett mit Produktinformationen und Logo sichtbar.

    SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform

    Bestellnummer: 6.295-682.0

    Hochkonzentrierter, schnell und streifenfrei abtrocknender Oberflächenreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
    Angebot anfordern