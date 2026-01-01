SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 6.295-682.0Hochkonzentrierter, schnell und streifenfrei abtrocknender Oberflächenreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
2
pH-Wert
11
Gewicht (kg)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 145 x 248
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete