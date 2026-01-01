Trockensauger T 10/1 Adv HEPA | Kärcher

Der Trockensauger T 10/1 Adv HEPA gewährleistet mithilfe des HEPA-14-Filters höchste Sicherheitsstandards in hygienisch empfindlichen Bereichen und steht für Nachhaltigkeit und exzellente Saugleistung. Außerdem überzeugt er durch Robustheit, umfassendes Zubehör und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits bei der Herstellung zu 45 Prozent aus Rezyklat¹⁾ werden Ressourcen geschont. Der T 10/1 Adv HEPA zeichnet sich durch ultraleisen Betrieb (52 dB[A]) aus und kann somit für Daytime Cleaning und an lärmsensiblen Orten eingesetzt werden. Der Sauger ist wendig und kippsicher, der Behälter umfasst 10 Liter. Er verfügt über einen bequemen Tragegriff mit Klappfunktion, der einen ergonomischen Transport ermöglicht. Zudem ist er langlebig und robust – wie auch das Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und die großen Laufräder. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fugendüse und eine Polsterdüse, die immer griffbereit am Sauger verstaut werden können. Der Lieferumfang des T 10/1 Adv HEPA umfasst viel Zubehör: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr (Aluminium), umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse und HEPA-14-Filter.

Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Verwendung von Rezyklat senkt die CO₂-Emissionen. Hochwirksamer HEPA-14-Filter Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %. Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A) Perfekt für Daytime Cleaning. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden. Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht. Steckbares Netzkabel Simpler, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse. Reinigungsvorgang kann nahtlos fortgesetzt werden. Spart unnötige und hohe Servicekosten. Manuelle Kabelaufwicklung Einfaches Aufrollen des Netzkabels im Handumdrehen. Spart Zeit: Aufwicklung des Kabels in wenigen Sekunden. Das Netzkabel verdreht sich nicht und ist stets aufgerollt. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport möglich. Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen. Anwenderfreundliches Bedienkonzept Große Taste zum Ein- und Ausschalten. Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand. Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen. Umfangreiches Zubehör Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse. Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies. Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium. Integrierte Zubehöraufbewahrung Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf. Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit. Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.