Trockensauger T 10/1 Adv | Kärcher

Unser Trockensauger T 10/1 Adv zeichnet sich durch Nachhaltigkeit, erstklassige Saugleistung, Langlebigkeit, umfassendes Zubehör und ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Durch die Produktion aus 45 Prozent Rezyklat¹⁾ werden schon von Anfang an Ressourcen geschont und der Energiebedarf wird gesenkt. Da der T 10/1 Adv bei hoher Saugleistung mit nur 52 dB(A) ultraleise ist, eignet er sich hervorragend für Daytime Cleaning und lärmsensible Orte. Er ist kompakt, kippsicher und wendig und hat ein Behältervolumen von 10 Litern. Durch den bequemen, klappbaren Tragegriff kann der Sauger ergonomisch transportiert werden. Des Weiteren ist er langlebig und robust – wie auch Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und die großen Laufräder. Die Fugendüse und Polsterdüse werden mitgeliefert und können stets griffbereit direkt am T 10/1 Adv verstaut werden. Im Lieferumfang des T 10/1 Adv ist ein besonders umfangreiches Zubehör enthalten: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium, umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.

Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Verwendung von Rezyklat senkt die CO₂-Emissionen. Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A) Perfekt für Daytime Cleaning. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden. Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht. Steckbares Netzkabel Simpler, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse. Der Reinigungsvorgang kann nahtlos fortgesetzt werden. Spart unnötige und hohe Servicekosten. Manuelle Kabelaufwicklung Einfaches Aufrollen des Netzkabels im Handumdrehen. Spart Zeit: Aufwicklung des Kabels in wenigen Sekunden. Das Netzkabel verdreht sich nicht und ist stets aufgerollt. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport möglich. Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen. Anwenderfreundliches Bedienkonzept Große Taste zum Ein- und Ausschalten. Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand. Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen. Permanent-Hauptfilterkorb Langlebig, robust und nachhaltig. Aus Vlies gefertigt. Waschbar von Hand bei 30 °C und wiederverwendbar. Umfangreiches Zubehör Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse. Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies. Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium. Integrierte Zubehöraufbewahrung Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf. Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit. Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.