Akkusauger T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further | Kärcher

Der limitiert verfügbare schwarze Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further aus 45 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ ist mit exklusivem Zubehör, 10 Vliesfiltertüten, ausgestattet. Der Sauger vereint Nachhaltigkeit, Robustheit, erstklassige Saugleistung und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausgestattet mit dem HEPA-14-Filter erfüllt er höchste Hygienestandards in Bereichen mit besonders hohen Anforderungen. Die leistungsstarken Kärcher Battery Power+-Akkus (36 V) liefern exzellente Reinigungsergebnisse, während die Betriebslautstärke von nur 57 dB(A) den Einsatz auch in lärmsensiblen Umgebungen erlaubt. Kompakt, kippsicher und wendig verfügt er über einen 10-Liter-Behälter, der längere Reinigungsintervalle ermöglicht. Ein klappbarer Tragegriff unterstützt den ergonomischen Transport, und Fugendüse sowie Polsterdüse bleiben stets griffbereit am Gerät. Zum Lieferumfang zählen Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium, umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse, HEPA-14-Filter und 10 Vliesfiltertüten. Akku und Schnellladegerät sind separat erhältlich.

Hochwirksamer HEPA-14-Filter Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %. Eco!Mode Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs. Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung. Verlängert die Akkulaufzeit. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 45 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Bürstenlose EC-Turbine: hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer. Der Eco!Mode reduziert den Energieverbrauch um 42% im Vergleich zur höchsten Einstellung (Standard Modus) und verringert das Arbeitsgeräusch auf nur 53 dB(A). Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht. Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A) Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden. Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus. Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku. Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus. Anwenderfreundliches Bedienkonzept 2 große Tasten: An-/Ausschalter und Eco!Mode. Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand. Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport möglich. Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen. Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse. Hochwertiger Filterkorb und 10 Vliesfiltertüten. Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium. Integrierte Zubehöraufbewahrung Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf. Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit. Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.