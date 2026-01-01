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    Akkusauger T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further | Kärcher

    Kärcher Staubsauger mit Saugrohr, Bodendüse und weiteren Aufsätzen. Ein Stapel Staubsaugerbeutel ist separat abgebildet. Studioaufnahme.

    Akkusauger

    T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further

    Bestellnummer: 1.527-357.0

    • Limitierte schwarze Akku-Trockensauger Edition mit 45 % recyceltem Kunststoff¹⁾
    • Akkugerät 36 V, HEPA-14-Filter (99,995 % Filtrationsgrad), Eco!Mode
    • Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse, 10 Vliesfiltertüten
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    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.