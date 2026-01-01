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    Akkusauger T 10/1 Bp Adv HEPA | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit grauem Gehäuse, langem Saugrohr und zwei Bodendüsen auf weißem Hintergrund.

    Akkusauger

    T 10/1 Bp Adv HEPA

    Bestellnummer: 1.527-351.0

    • 10-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, leise – nur 57 dB(A), ergonomisches Design
    • Akkugerät 36 V, HEPA-14-Filter, eco!efficiency-Modus, Zubehöraufbewahrung
    • Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Alu-Teleskopsaugrohr, HEPA-14-Filter, Fugendüse
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    Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.