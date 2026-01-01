Akkusauger T 10/1 Bp Adv | Kärcher

Vielseitig einsetzbar, robust und nachhaltig: Unser Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv besteht zu 45 Prozent aus Rezyklat¹⁾ und wird somit ressourcenschonend hergestellt. Er überzeugt durch hervorragende Saugleistung, umfassendes Zubehör und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Seine Langlebigkeit und Robustheit zeigt sich auch beim Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und bei den großen Laufrädern. Die mit 36 Volt sehr leistungsstarken Kärcher Battery Power+-Akkus garantieren erstklassige Reinigungsergebnisse. Da die Arbeitsgeräusche des T 10/1 Bp Adv trotz der hohen Saugleistung bei nur 57 dB(A) liegen, kann er jederzeit in lärmempfindlichen Bereichen wie Hotels oder Krankenhäusern eingesetzt werden. Der kompakte Sauger ist kippsicher und wendig und kann mithilfe des klappbaren Tragegriffs ergonomisch transportiert werden. Die Fugendüse und Polsterdüse werden mitgeliefert und können stets griffbereit am T 10/1 Bp Adv verstaut werden. Im Lieferumfang ist umfangreiches Zubehör enthalten: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium, umschaltbare Bodendüse und Parkettdüse. Akku und Schnellladegerät sind separat zu bestellen.

Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat. eco!efficiency-Modus Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs. Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung. Verlängert die Akkulaufzeit. Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht. Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A) Ideal für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport möglich. Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen. Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus. Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku. Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus. Anwenderfreundliches Bedienkonzept 2 große Tasten: An-/Ausschalter und eco!efficiency-Modus. Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand. Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen. Umfangreiches Zubehör Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse. Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies. Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium. Permanent-Hauptfilterkorb Langlebig, robust und nachhaltig. Aus verstärktem Vlies gefertigt. Waschbar von Hand bei 30 °C und wiederverwendbar. Integrierte Zubehöraufbewahrung Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf. Zubehör ist platzsparend und stets griffbereit aufbewahrt. Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.