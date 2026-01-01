Akkusauger T 10/1 Bp | Kärcher

Hotellerie und Gastronomie, aber auch Einzelhandel oder Gebäudereinigung profitieren in hohem Maße von der hervorragenden Saugleistung und den leisen Arbeitsgeräuschen von nur 57 dB(A) unseres Akku-Trockensaugers T 10/1 Bp. Der Sauger ist nachhaltig zu 45 Prozent aus Rezyklat¹⁾ gefertigt und überzeugt durch exzellente Reinigungsqualität, Robustheit und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die kraftvollen Kärcher Battery Power+-Akkus mit 36 Volt erzielt der Sauger ausgezeichnete Reinigungsergebnisse. Der T 10/1 Bp ist kompakt, kippsicher und wendig, sein Fassungsvermögen beträgt 10 Liter. Der klappbare Tragegriff ermöglicht einen ergonomischen und körpernahen Transport. Dank integrierter Zubehöraufbewahrung kann die mitgelieferte Fugendüse stets griffbereit am T 10/1 Bp verstaut werden. Optional kann ein hochwirksamer HEPA-14-Filter erworben werden. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.

Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat. eco!efficiency-Modus Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs. Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung. Verlängert die Akkulaufzeit. Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht. Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A) Ideal für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport möglich. Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen. Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus. Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku. Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus. Anwenderfreundliches Bedienkonzept 2 große Tasten: An-/Ausschalter und eco!efficiency-Modus. Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand. Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen. Hochwirksamer HEPA-14-Filter optional bestellbar Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %. Permanent-Hauptfilterkorb Langlebig, robust und nachhaltig. Aus verstärktem Vlies gefertigt. Waschbar von Hand bei 30 °C und wiederverwendbar. Integrierte Zubehöraufbewahrung Fugendüse lässt sich bequem im Gerätekopf verstauen. Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit. Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.