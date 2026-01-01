Trockensauger T 10/1 | Kärcher

Der Trockensauger T 10/1 von Kärcher besteht zu 45 Prozent aus Rezyklat¹⁾, wodurch schon bei der Herstellung Ressourcen geschont werden und Energie eingespart wird. Er überzeugt durch erstklassige Saugleistung, Nachhaltigkeit, Robustheit und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz der hohen Saugleistung arbeitet der T 10/1 bei nur 52 dB(A) und ist damit ultraleise, was einen Einsatz für Daytime Cleaning und an lärmempfindlichen Orten problemlos ermöglicht. Das kompakte Gerät bietet einen komfortablen, klappbaren Tragegriff für einen ergonomischen Transport. Der T 10/1 ist kippsicher und wendig. Das Behältervolumen des Saugers umfasst 10 Liter. Seine Langlebigkeit und Robustheit zeigt sich unter anderem beim Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und bei den großen Laufrädern. Die im Lieferumfang enthaltene Fugendüse kann in der integrierten Zubehöraufbewahrung am T 10/1 verstaut werden und ist so stets griffbereit. Ein hocheffizienter HEPA-14-Filter kann optional erworben werden.

Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Verwendung von Rezyklat senkt die CO₂-Emissionen. Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A) Perfekt für Daytime Cleaning. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden. Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden. Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff. Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht. Steckbares Netzkabel Simpler, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse. Der Reinigungsvorgang kann nahtlos fortgesetzt werden. Spart unnötige und hohe Servicekosten. Manuelle Kabelaufwicklung Einfaches Aufrollen des Netzkabels im Handumdrehen. Spart Zeit: Aufwicklung des Kabels in wenigen Sekunden. Das Netzkabel verdreht sich nicht und ist stets aufgerollt. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport möglich. Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen. Anwenderfreundliches Bedienkonzept Große Taste zum Ein- und Ausschalten. Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand. Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen. Hochwirksamer HEPA-14-Filter optional bestellbar Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %. Permanent-Hauptfilterkorb Langlebig, robust und nachhaltig. Aus Vlies gefertigt. Waschbar von Hand bei 30 °C und wiederverwendbar. Integrierte Zubehöraufbewahrung Fugendüse lässt sich bequem im Gerätekopf verstauen. Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit. Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.