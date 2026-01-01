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    Trockensauger T 11/1 Classic Adv Go!Further | Kärcher

    Kärcher Staubsauger mit Zubehör: Bodendüse, Filter, Staubbeutel und Auffangbehälter.

    Trockensauger

    T 11/1 Classic Adv Go!Further

    Bestellnummer: 1.527-222.0

    • Limitierte schwarze Trockensauger Edition mit 60 % recyceltem Kunststoff¹⁾
    • 12 m steckbares Netzkabel, integrierte Zubehöraufbewahrung, Kabelhaken
    • Bodendüse 270 mm, Kunststoffsaugrohr, Filterkorb, 10 Vliesfiltertüten
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.