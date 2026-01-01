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    Trockensauger T 11/1 Classic Adv Re!Plast | Kärcher

    Kärcher Staubsauger mit langem Saugrohr und Bodendüse, schwarz mit gelben Akzenten, auf weißem Hintergrund.

    Trockensauger

    T 11/1 Classic Adv Re!Plast

    Bestellnummer: 1.527-213.0

    • 11-l-Behälter, 60 % Rezyklatanteil, geringes Arbeitsgeräusch von 61 dB(A)
    • 12 m steckbares Netzkabel, integrierte Zubehöraufbewahrung, Kabelhaken
    • Bodendüse 270 mm, Classic-Krümmer/-Saugschlauch, Kunststoffsaugrohr, Filterkorb
    ¹⁾
    Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.