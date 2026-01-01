Trockensauger T 11/1 Classic Adv Re!Plast | Kärcher

Der Trockensauger T 11/1 Classic Adv Re!Plast von Kärcher überzeugt mit erstklassiger Saugleistung, Robustheit und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die Fertigung aus 60 Prozent Rezyklat¹⁾ werden schon von Beginn an Ressourcen geschont und der Energiebedarf gesenkt. Trotz der hohen Saugleistung arbeitet das Gerät mit geringen Geräuschen von nur 61 dB(A), womit es perfekt für lärmsensible Einsatzorte geeignet ist. Der Sauger ist kompakt aufgebaut und kippsicher, hat ein Behältervolumen von 11 Litern bei nur 4 Kilogramm Gewicht und ist mit ergonomischem Tragegriff und Krümmer ausgestattet. So sind lange ermüdungsfreie Arbeitseinsätze und ein komfortabler Transport möglich. Das 12 Meter lange, steckbare Netzkabel kann jederzeit problemlos vom Anwender selbst ausgetauscht werden. Für das Zubehör wie Saugrohr und Bodendüse ist eine spezielle Verstauungsvorrichtung direkt am Sauger vorhanden. Der Lieferumfang enthält auch eine Vliesfiltertüte.

Nachhaltiges und innovatives Design mit 60 % Rezyklatanteil Herstellung mit reduziertem Einsatz von Rohstoffen und Energie. Der Einsatz von Rezyklat reduziert das Aufkommen von CO₂-Emissionen. Innovatives, langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen im Vergleich zum Wettbewerb. Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Steckbares Netzkabel Problemloser Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse. Reinigung kann ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Keine unnötigen und hohen Servicekosten. Geringes Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A) Schont den Anwender während der Arbeit. Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht. Ermöglicht auch sogenanntes Daytime Cleaning. Integrierte Zubehöraufbewahrung Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör. Einfache und praktische Parkposition der Bodendüse am Sauger. Kabelhaken Einfache Aufbewahrung des Netzkabels. Das Kabel ist während des Transports immer sicher befestigt.